മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിനു കാരണം യുദ്ധവും; വിചിത്ര ന്യായീകരണവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ മരുന്ന് ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും പ്രതിരോധവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരൻ. മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിനു യുദ്ധവും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഒരു മരുന്നും ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പ്രചാരണം ശരിയല്ല. ചില മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ ആകെ തകർന്നെന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചാരണം ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഗുണനിലവാരമില്ല എന്നുകണ്ടാണ് ചില കമ്പനികളെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഗുണനിലവാരം നോക്കിയാണ് വേണ്ടെന്നുവച്ചത്. മരുന്ന് ക്ഷാമത്തിന് യുദ്ധവും ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം, സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ മോശമാണെന്ന പ്രചാരണത്തെ ചെറുക്കുമെന്നും വിദേശാധിപത്യമുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്കെതിരായ പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിലെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.