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  4. Journalists protest Sriram Venkitaraman's presence at the press conference
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (22:00 IST)

വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ എത്തിയതില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം; പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി

Journalists protest
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (22:00 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (22:03 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കൃഷി മന്ത്രി ടി സിദ്ദിഖിനൊപ്പം വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിനെത്തിയ കൃഷി വകുപ്പ് ഡയറക്ടര്‍ ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെതിരെ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.എം. ബഷീറിന്റെ മരണത്തിലെ പ്രതികളുമായി വേദി പങ്കിടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ എതിര്‍ത്തു. 
 
പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ശ്രീറാം സ്വമേധയാ പത്രസമ്മേളനം ഉപേക്ഷിച്ചു. മന്ത്രി മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ ആദ്യം അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തി വിശദീകരണം കേള്‍ക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പലരും ഇറങ്ങിപ്പോയി. തുടര്‍ന്ന് ശ്രീറാം നിയമസഭയിലെ മീഡിയ റൂമില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി.
 
2019 ല്‍ കാറിടിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കെ.എം. ബഷീറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമന്‍ ഐ.എ.എസ്. . 2019 ഓഗസ്റ്റ് 3 ന് പുലര്‍ച്ചെ ഒരു മണിയോടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയം ഏരിയയ്ക്ക് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.
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ശ്രീനു എസ്
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