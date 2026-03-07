സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 7 മാര്ച്ച് 2026 (19:40 IST)
കൊച്ചി: കൊച്ചിയിലെ സൗത്ത് നേവല് ബേസില് നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്ന ഇറാനിയന് കപ്പലായ ഐറിസ് ലവന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്താന് ശ്രമിച്ചതിന് ഒരു പത്രപ്രവര്ത്തകന് ഉള്പ്പെടെ മൂന്ന് പേര് അറസ്റ്റിലായി. അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണ സാധ്യത ഭയക്കുന്ന കപ്പലാണ് കൊച്ചിയിലുള്ളത്. റിപ്പബ്ലിക് ടിവി റിപ്പോര്ട്ടര്, ക്യാമറമാന്, അവര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബോട്ടിന്റെ ഡ്രൈവര് എന്നിവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
മാധ്യമസംഘം
നിരോധിത പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിച്ച് ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തുന്നതിനിടയില് സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവരെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് അവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസിന് കൈമാറി. മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ക്യാമറകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കപ്പലിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്താന് അവര് മറൈന് ഡ്രൈവില് നിന്ന് ഒരു ബോട്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്തിരുന്നു. മൂവരെയും കോടതിയില് ഹാജരാക്കുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ അഭ്യര്ത്ഥന പ്രകാരം ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇറാനിയന് യുദ്ധക്കപ്പലിന് അഭയം നല്കിയത്. ഇന്ത്യന് നാവികസേനയുടെ സംരക്ഷണയില് 183 നാവികര്ക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സമീപം യുഎസ് നാവികസേന ഐറിസ് ദേനയെ ടോര്പ്പിഡോ ചെയ്തു. ഇന്ത്യന് മഹാസമുദ്ര മേഖലയിലുള്ള ഐറിസ് ലവാനില് ആക്രമണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഭയന്ന് ഫെബ്രുവരി 28 ന് ഇറാന് ഇന്ത്യയോട്
അഭയം തേടിയതായി നാവികസേന വക്താവ് പറഞ്ഞു. കപ്പലിന് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.