കൂടത്തായി കേസിന് സമാനമായി 'അണലി' എന്ന വെബ് സീരീസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ ജോളി ഹൈക്കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 19 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (18:36 IST)
കൊച്ചി: കൂടത്തായി കൊലപാതകക്കേസിലെ പ്രതി ജോളി (ജോളിയമ്മ ജോസഫ്) 'അണലി' എന്ന വെബ് പരമ്പരയുടെ സംപ്രേഷണം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. എതിര്‍ കക്ഷികള്‍ക്ക് നോട്ടീസ് നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുണ്‍ വെബ് സീരീസിന്റെ സംപ്രേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. 'അണലി' എന്ന വെബ് സീരീസിന്റെ കഥ കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസുമായി സാമ്യമുള്ളതാണെന്നും അതിനാല്‍ സംപ്രേഷണം നിരോധിക്കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. വെബ് സീരീസിന്റെ ടീസറില്‍ ചില സമാനതകള്‍ ഉണ്ടെന്ന അനുമാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇത് സ്റ്റേ ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

മിഥുന്‍ മാനുവല്‍ തോമസാണ് വെബ് സീരീസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ജനുവരി 15 ന് കോടതി വീണ്ടും കേസ് പരിഗണിക്കും. ആദ്യ ഭര്‍ത്താവ് ഉള്‍പ്പെടെ കുടുംബത്തിലെ ആറ് പേരെ സയനൈഡ് നല്‍കി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ജോളിക്കെതിരായ കേസ്. കൂടത്തായി പൊന്നാമറ്റം സ്വദേശിയായ വിരമിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ടോം തോമസ് (66), ഭാര്യ വിരമിച്ച അധ്യാപിക അന്നമ്മ തോമസ് (60), ജോളിയുടെ ആദ്യ ഭര്‍ത്താവ് റോയ് തോമസ് (40), അന്നമ്മയുടെ സഹോദരന്‍ മഞ്ചാടിയില്‍ എം.എം. മാത്യു (68), ടോം തോമസിന്റെ അനന്തരവന്‍ ഷാജു സക്കറിയാസിന്റെ ഭാര്യ സിലി (44), മകള്‍ ആല്‍ഫൈന്‍ (രണ്ട്) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.


