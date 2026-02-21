കൊച്ചി മെട്രോയിൽ ജോലിയുണ്ടെന്ന പരസ്യങ്ങൾ വ്യാജം,ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കെ.എം.ആർ.എൽ

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:27 IST)
കൊച്ചി: കൊച്ചി മെട്രോ റെയില് കോര്പ്പറേഷനില് (KMRL) വന്തോതില് തൊഴിലവസരങ്ങള് ഉണ്ടെന്ന തരത്തില് പ്രചരിക്കുന്ന ഓണ്ലൈന് പരസ്യങ്ങള് വ്യാജമാണെന്ന് കെ എം ആര് എല് അധികൃതര് . ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളില് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും പണം നല്കി ചതിക്കുഴികളില് വീഴരുതെന്നും കെ.എം.ആര്.എല് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യല് മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും മറ്റ് ഓണ്ലൈന് സൈറ്റുകളിലും കൊച്ചി മെട്രോയുടെ പേരില് തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്നാണ് അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. പ്രധാനമായും 4,500 ടിക്കറ്റിംഗ് സൂപ്പര്വൈസര്മാരുടെ ഒഴിവുകള് ഉണ്ടെന്നും, അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കാന് 290 രൂപ രജിസ്ട്രേഷന് ഫീസായി നല്കണമെന്നുമാണ് നിലവില് പ്രചരിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യത്തിലുള്ളത്. എന്നാല് ഇത് പൂര്ണ്ണമായും വ്യാജമാണെന്ന് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കൊച്ചി മെട്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഔദ്യോഗിക തൊഴില് അറിയിപ്പുകളും കെ.എം.ആര്.എല്ലിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി മാത്രമാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുള്ളത്. നിയമന നടപടികള് സുതാര്യമായ രീതിയില് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാല്, ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളും നടത്തരുതെന്നും അധികൃതര് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മെട്രോയുടെ പേരില് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കെ.എം.ആര്.എല് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങള്ക്കായി ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വെബ്സൈറ്റ് (www.kochimetro.org) സന്ദര്ശിക്കുക.