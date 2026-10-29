യുഡിഎഫ് മുൻ സ്ഥാനാർഥി, കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ച് തോറ്റു; പുഴു വിവാദം കത്തുന്നു, ഗ്രൂപ്പ് പോരോ?
Jijo James
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിലെ 'പുഴു വിവാദം' കത്തുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെ കിട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ച കായികാധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇയാൾ സജീവ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ആണെന്ന് വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അറസ്റ്റ്
പെരുമ്പാവൂർ വെങ്ങോല ശാലോം വി.എച്ച്.എസ്.എസിലെ കായികാധ്യാപകൻ ജിജോ ജെയിംസിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കായിക മേളയ്ക്കിടെ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും സാമ്പാറിൽ പുഴു ഉണ്ടെന്ന് വ്യാജേന പ്രദർശിപ്പിച്ചെന്നും ജിജോയ്ക്കെതിരായ എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. കുന്ദമംഗലം പൊലീസാണ് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിച്ചു
അറസ്റ്റിലായ ജിജോ ജെയിംസ് നേരത്തെ യുഡിഎഫിനായി തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിജോ ജെയിംസ് വേങ്ങൂരിലെ സജീവ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇയാൾ തോറ്റത് ഗ്രൂപ്പ് തർക്കത്തെ തുടർന്നായിരുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരാണോ പുഴു വിവാദത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. ജിജോ ജെയിംസ് പാറക്കൽ എന്ന ഇയാളുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കോൺഗ്രസ് അനുകൂല പോസ്റ്റുകൾ കാണാം. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയുടെ അടക്കം പോസ്റ്റുകൾ ഇയാൾ തന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
അച്ചടക്ക നടപടി
ജിജോ ജെയിംസിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സസ്പെൻസ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി. നിലവിൽ ജിജോ പൊലീസിന്റെ കരുതൽ തടങ്കലിലാണ്.
അംഗമല്ലെന്ന് കെ.എസ്.ടി.എ
യുഡിഎഫിന്റെ സൈബർ അണികൾ നടത്തിയ മറ്റൊരു നുണപ്രചരണവും പൊളിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ വിതരണം ചെയ്ത ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് പുഴുവിനെ കിട്ടിയെന്ന് ആരോപിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റിലായ കായികാധ്യാപകൻ ജിജോ ജെയിംസ് കെ.എസ്.ടി.എ അംഗമല്ല. ഇടത് അനുകൂല അധ്യാപക സംഘടനയായ കെ.എസ്.ടി.എയിൽ അംഗമാണ് ജിജോ ജെയിംസ് എന്ന തരത്തിൽ യുഡിഎഫ് സൈബർ അണികൾ വ്യാപക പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് കെ.എസ്.ടി.എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി.കെ.എ ഷാഫി അറിയിച്ചു. Also Read: 90 ശതമാനം വോട്ടെണ്ണിയപ്പോഴും ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ല, ഇസ്രായേൽ ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് അറബ് പാർട്ടികൾ തീരുമാനിക്കും