ജിദ്ദ–കരിപ്പൂർ വിമാനത്തിന് കൊച്ചിയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്: യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ,ഒഴിവായത് വൻ ദുരന്തം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 18 ഡിസംബര് 2025 (11:25 IST)
ജിദ്ദയില് നിന്ന് കരിപ്പൂര് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടര്ന്ന് കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില് അടിയന്തര ലാന്ഡിങ്ങ് നടത്തി. വിമാനത്തിന്റെ 2 ടയറുകള് പൊട്ടി. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9.05നാണ് ജിദ്ദയില് നിന്നുള്ള എയര് ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനം നെടുമ്പാശ്ശേരിയില് അടിയന്തിര ലാന്ഡിങ് നടത്തിയത്.
വിമാനത്തില് 160 ഓളം യാത്രക്കാരും വിമാന ജീവനക്കാരും ഉണ്ടായിരുന്നതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു. അടിയന്തര ലാന്ഡിങ്ങിനിടെ യാത്രക്കാര്ക്ക് പരിക്കുകളോ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് വിമാനത്താവളവും എയര്ലൈന് അധികൃതരും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വിമാനം ഇറങ്ങിയ ഉടന് തന്നെ എയര്പോര്ട്ട് ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമുകളും മെഡിക്കല് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ടയറുകളില് ഉണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്. സംഭവത്തില് വന് അപകടം ഒഴിവായതായാണ് വ്യോമയാന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.