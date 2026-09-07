വർഗീയത തുറന്നെതിർത്തവരെ വേട്ടയാടരുത്, അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കണം: ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ലീഗ് എംഎൽഎമാർ
വര്ഗീയ നിലപാടുകളെ തുറന്നുകാട്ടുകയും പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്തവരെ പോലീസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് പരസ്യ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി മുസ്ലീം ലീഗ്. ബിഗ് ടിവി സീനിയര് കോര്ഡിനേറ്റിങ് എഡിറ്റര് അപര്ണ കുറുപ്പ് നല്കിയ പരാതിയില് ഡോ അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള് പ്രകാരം കേസെടുതതിനെതിരെയാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് എംഎല്എമാരായ പികെ ഫിറോസും നജീബ് കാന്തപുരവും രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.
കേസ് അടിയന്തിരമായി പിന്വലിക്കണമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പികെ ഫിറോസ് എംഎല്എ വ്യക്തമാക്കി. അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെതിരായ കേസ് പിന്വലിക്കണമെന്ന് പറയാന് തന്നെയാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് അധികാരത്തില് ഇരിക്കുന്നതെന്നും അക്കാര്യത്തില് ഒരു സംശയവും വേണ്ടെന്നും ഫിറോസ് തന്നെ ഒരു പ്രസംഗത്തില് വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷങ്ങളില് ചെയ്തതുപോലെ കേരളത്തില് അനാവശ്യമായി വര്ഗീയത പറയുന്ന ഒരാളെയും നമ്മളാരും സംരക്ഷിക്കില്ല, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പക്ഷേ വര്ഗീയത പറഞ്ഞവരുടെ യാഥാര്ഥ്യം പുറത്തുപറഞ്ഞതിന്റെ പേരില് ഒരാള്ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കാന് കേസ് ചുമത്താന് മുസ്ലീം ലീഗ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സമ്മതിക്കില്ലെന്നും പികെ ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.
വര്ഗീയ നിലപാടുകളെ തുറന്നെതിര്ത്ത ഒരാളെ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് വേട്ടയാടാനാണ് നീക്കമെങ്കില് അത് അംഗീകരിച്ച് നല്കില്ല. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ഇത്തരത്തില് വക്രീകരിക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ നജീബ് കാന്തപുരം വ്യക്തമാക്കി.