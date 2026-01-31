ശനി, 31 ജനുവരി 2026
'റോയിയുടെ മേല്‍ ഒരു സമ്മര്‍ദ്ദവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ല, പരിശോധന നിയമപരമായിരുന്നു'; വിശദീകരണവുമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ്

CJ Roy Death Case, Confident Group CJ Roy Suicide, CJ Roy Suicide, Confident Group, സി.ജെ.റോയ്, കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ്, സി.ജെ.റോയ് ആത്മഹത്യ
CJ Roy
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 31 ജനുവരി 2026 (18:36 IST)
ബെംഗളൂരു: കോണ്‍ഫിഡന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍മാന്‍ സി ജെ റോയിയുടെ ഓഫീസില്‍ നടത്തിയ റെയ്ഡില്‍ വിശദീകരണവുമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ്. എല്ലാ പരിശോധനകളും നടപടിക്രമങ്ങളും നിയമപരമായിരുന്നുവെന്നും റോയിയുടെ മേല്‍ യാതൊരു സമ്മര്‍ദ്ദവും ചെലുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മറ്റൊരു സാക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് റോയിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നും അവര്‍ വിശദീകരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണമൊന്നും നല്‍കിയിട്ടില്ല. അതേസമയം, റോയിയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് പിന്നില്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന് റോയിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണര്‍ കൃഷ്ണ പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിരന്തര സമ്മര്‍ദ്ദം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് റോയിയുടെ സഹോദരന്‍ സി ജെ ബാബു ആരോപിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിരന്തരം റെയ്ഡുകള്‍ നടത്തുകയും തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതായും റോയിക്ക് ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങളോ വായ്പാ കുടിശ്ശികയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


