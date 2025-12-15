സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Updated:
തിങ്കള്, 15 ഡിസംബര് 2025 (10:22 IST)
പാനൂരില് വടിവാള് സംഘം അക്രമം നടത്തിയ സംഭവത്തില് 5 സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് അറസ്റ്റില്. പാറാട് സ്വദേശികളായ അമല്, ശ്രീജു, ജീവന്, റെനീഷ്, സച്ചിന് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കോടതിയില് ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാന്ഡ് ചെയ്തു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത്.
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം കണ്ണൂര് പാനൂരില് യുഡിഎഫിന്റെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിന് നേരെ വടിവാളുമായി സിപിഎം അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത്. 25 വര്ഷങ്ങള്ക്കു ശേഷം കുന്നോത്ത് പറമ്പ് പഞ്ചായത്ത് യുഡിഎഫ് പിടിച്ചെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് അക്രമം നടന്നത്.