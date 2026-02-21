ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026
വയറിനുള്ളില്‍ ശസ്ത്രക്രിയാ ഉപകരണം കുടുങ്ങിയ സംഭവം; ഡോക്ടര്‍ ലളിതാംബികയെ ഏക പ്രതിയാക്കി പോലീസ് കേസെടുത്തു

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 21 ഫെബ്രുവരി 2026 (11:56 IST)
ആലപ്പുഴ: 2021-ല്‍ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയയായ ഉഷ ജോസഫിന്റെ വയറ്റില്‍ ആര്‍ട്ടറി ഫോഴ്സ്പ്സ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു. അന്നത്തെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്ന ഡോ. ലളിതാംബികയെ മാത്രം പ്രതിയാക്കിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യജീവനും വ്യക്തിസുരക്ഷയ്ക്കും അപകടകരമാംവിധം പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്നാണ് എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നത്. ഉഷ ജോസഫിന്റെ ബന്ധു നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഡോ. ലളിതാംബികയുടെ യൂണിറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഡോ. ഷാഹിദയാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത്. എന്നാല്‍ കേസില്‍ അവരെ പ്രതി ചേര്‍ത്തിട്ടില്ല. ഡോ. ഷാഹിദയെയും നഴ്സിംഗ് ഓഫീസര്‍ പി.എസ്. ധന്യയെയും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

നിലവില്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്.എ.ടി.യില്‍ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഡോ. ഷാഹിദ. ഡോ. ലളിതാംബികയും നഴ്സുമാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയതെന്ന് ഉഷയുടെ ഭര്‍ത്താവ് അമ്പലപ്പുഴ സര്‍ക്കിള്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ക്ക് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഡോ. ലളിതാംബികയെ മാത്രമാണ് പ്രതി ചേര്‍ത്തത്. കേസില്‍ കൂടുതല്‍ പേരെ പ്രതിചേര്‍ക്കുമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.


