പള്ളി പരിസരത്ത് ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയ സംഭവം; യുവതിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പോലീസ്

Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (16:25 IST)
കോഴിക്കോട്: പള്ളി വളപ്പില് നിന്ന് ആറ് മാസം പ്രായമായ ഭ്രൂണം കണ്ടെത്തിയതില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് പോലീസ്. കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറയിലെ 25 കാരിയായ ഫ്രാങ്കോയാണ് ഭ്രൂണം ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഇവര്ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. തീര്ത്ഥാടന സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന തമിഴ്നാട് രജിസ്ട്രേഷന് ബസിലാണ് യുവതി പ്രസവിച്ചത്. തുടര്ന്ന് ബസ് പള്ളിക്ക് സമീപം നിര്ത്തി.
പെട്ടെന്ന് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതായും ഭ്രൂണത്തെ പള്ളിയില് ഉപേക്ഷിച്ച് ഭയന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതായും യുവതി പോലീസിന് മൊഴി നല്കി. എന്നാല് സ്ത്രീയുടെ മൊഴി വിശ്വസനീയമല്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവരുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് സ്ത്രീയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഫ്രാങ്കോ വിവാഹിതയാണെന്നും ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഇവരെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.