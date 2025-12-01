തിങ്കള്‍, 1 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
'രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണച്ച് വീഡിയോകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തില്ല': രാഹുല്‍ ഈശ്വര്‍

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ പൗഡിക്കോണത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു.

Rahul Easwar
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified തിങ്കള്‍, 1 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (19:49 IST)
തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എയ്ക്കെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ സ്ത്രീയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തിയതിന് അറസ്റ്റിലായ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ പൗഡിക്കോണത്തെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാനാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. എംഎല്‍എയെ പിന്തുണച്ച് വീഡിയോകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് നിര്‍ത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 'രാഹുല്‍ മാംകൂട്ടത്തിലിനെ അനുകൂലിച്ച് വീഡിയോകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് നിര്‍ത്താന്‍ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാഹുലിനെ അനുകൂലിച്ച് വീഡിയോകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് ഞാന്‍ നിര്‍ത്തില്ല' അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേസില്‍ രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചതിനും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനുമാണ് കേസ്. ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗത്തിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് വര്‍ഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്.



സ്വകാര്യ വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്ത്രീ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ സൈബര്‍ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വീട്ടില്‍ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നന്ദാവനം എആര്‍ ക്യാമ്പിലെ സൈബര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും പോലീസ് പരിശീലന കോളേജിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി നാല് മണിക്കൂര്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. രാത്രി 9 മണിക്ക് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടെത്തി. ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് സന്ദീപ് വാര്യര്‍, മഹിളാ കോണ്‍ഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത പുളിക്കന്‍, അഡ്വക്കേറ്റ് ദീപ ജോസഫ്, പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ വ്ളോഗര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.


