ബുധന്‍, 31 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
വേര്‍പിരിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ഭാര്യയുടെ മേല്‍ ആസിഡ് ഒഴിച്ച കേസില്‍ ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍; മകള്‍ക്ക് നേരെയും ആക്രമണം

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 31 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (20:23 IST)
കാസര്‍ഗോഡ്: വേര്‍പിരിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ഭാര്യയുടെ മേല്‍ ആസിഡ് ഒഴിച്ച കേസില്‍ ഭര്‍ത്താവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2025 ഡിസംബര്‍ 30 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.30 ഓടെയാണ് ബേഡകം പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ പരിധിയില്‍ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ആസിഡ് ആക്രമണം നടന്നത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേഡകം പോലീസ് രവീന്ദ്രനെ (59) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രവീന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ജാനകി (55), സഹോദരിയുടെ മകനും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുമായ സുരേഷ് ബാബു (36) എന്നിവര്‍ക്ക് ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം ജാനകി വീടിനടുത്ത് മീന്‍ മുറിക്കുന്നതിനിടെ മദ്യപിച്ചെത്തിയ രവീന്ദ്രന്‍ പിന്നില്‍ നിന്ന് വന്ന് അവരുടെ ദേഹത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു. ആക്രമണത്തില്‍ ജാനകിയുടെ മുതുകിലും കൈകളിലും ഗുരുതരമായ പൊള്ളലേറ്റു. അമ്മയുടെ നിലവിളി കേട്ട് മകള്‍ അജിത വീട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ പ്രതി അജിതയ്ക്ക് നേരെ ആസിഡുമായി ഓടി. എന്നാല്‍ അജിത ഉടന്‍ തന്നെ വീടിനുള്ളില്‍ കയറി വാതില്‍ അടച്ചതിനാല്‍ വലിയൊരു അപകടം ഒഴിവായി. വാതില്‍ ചവിട്ടി തുറക്കാന്‍ പ്രതി ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

അജിത ഭയന്ന് ഫോണ്‍ വിളിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ബന്ധു സുരേഷ് ബാബുവും സഹോദരന്മാരും സ്ഥലത്തെത്തി. അവര്‍ കാറില്‍ വരുമ്പോള്‍ രവീന്ദ്രന്‍ അവര്‍ക്കു നേരെയും ആസിഡ് ഒഴിച്ചു. കാറിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ കൃത്യസമയത്ത് ഗ്ലാസ് ഉയര്‍ത്തിയതിനാല്‍ ആസിഡ് അവരുടെ ദേഹത്ത് വീണില്ല. എന്നിരുന്നാലും സുരേഷ് ബാബുവിന് ചെറിയ പൊള്ളലേറ്റു. ജാനകിയുടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ആ സമയത്ത് വയലിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവര്‍ പരിക്കേല്‍ക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ബഹളം കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാരുമായി പ്രതികള്‍ വഴക്കിട്ടതോടെ പ്രദേശത്ത് പരിഭ്രാന്തി പരന്നു. വിവരം ലഭിച്ചയുടന്‍ ബേഡകം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ജാനകിയെ ഉടന്‍ തന്നെ ചെങ്കള നായനാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സുരേഷ് ബാബുവിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.


