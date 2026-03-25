ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026
തിരുവനന്തപുരത്ത് നവവധുവിനെ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച കേസില്‍ ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

police
police
സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026 (16:04 IST)
തിരുവനന്തപുരം: നവവധുവായ ഭാര്യയെ ആക്രമിച്ച് വാരിയെല്ലിനും കാല്‍മുട്ടിനും ഒടിവ് ഉള്‍പ്പെടെ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള്‍ വരുത്തിയ കേസില്‍ 28 കാരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചെമ്പഴന്തി അണിയൂര്‍ കീരിക്കുഴിയിലെ ജലീല്‍ മന്‍സിലില്‍ ആസിഫ് (28) നെയാണ്
കഴക്കൂട്ടം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ചികിത്സയിലാണ് ഇരയായ ചെങ്കോട്ടുകോണം ഷംനാദ് മന്‍സിലില്‍ അറഫ നജുമുദീന്‍ (22). ജനുവരി 25 ന് ദമ്പതികള്‍ വിവാഹിതരായതായി ബന്ധുക്കള്‍ നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ പറയുന്നു.

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ ആസിഫ് ഒരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ അറഫയെ ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. മാര്‍ച്ച് 17 ന് അറഫ തന്റെ മാതൃസഹോദരിയെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ചതോടെ സംഭവം കൂടുതല്‍ വഷളായി. ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായ ആസിഫ് ഭാര്യയെ അടിക്കുകയും മുതുകില്‍ ചവിട്ടുകയും വലതു കാല്‍മുട്ടില്‍ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു.

കുപ്പി ഉപയോഗിച്ച് നെഞ്ചിലും വാരിയെല്ലിലും അടിച്ചതിനും ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള്‍ വരുത്തിയതിനും ഇയാള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. അറഫയുടെ വാരിയെല്ലിനും നെഞ്ചിനും വലതു കാല്‍മുട്ടിനും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പോലീസ് പ്രതിയെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി തുടര്‍ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


