സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാര്ഡിലെ ഒരു വീട്ടുനമ്പറില് ഇരുനൂറിലധികം വോട്ടര്മാര്. സ്ലിപ്പ് നല്കാന് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് വോട്ടര് പട്ടിക പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. വിവാദത്തിലുള്ള വീട്ടുനമ്പര് 6/394 ആണ്. ഈ വീടിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ഉടമ ആരാണെന്നും വ്യക്തമല്ല. ഇത് അമ്പായത്തോട്, എലോത്തുക്കണ്ടി, തെക്കുംഭാഗം പ്രദേശത്താണ്.
ചില വോട്ടര്മാര്ക്ക് അമ്പായത്തോട് എന്നും മറ്റുള്ളവര്ക്ക് അമ്പായത്തോട് മിച്ചഭൂമി (മിച്ചഭൂമി), എലോത്തുക്കണ്ടി എന്നീ പേരുകള് വീടിന്റെ പേരിന്റെ കോളത്തില് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം സ്ഥലനാമങ്ങളാണ്. മിക്ക പേരുകളിലും '6-പ്ലോട്ട്' എന്ന പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗഫ്യ നിവാസ്, നന്ദു നിലയം തുടങ്ങിയ വീട്ടുപേരുകളും ചിലര്ക്ക് ഉണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങള് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. നിലവില് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് യു.ഡി.എഫാണ്.
വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് മിച്ചഭൂമിയില് താമസിച്ചിരുന്നവരെ ഒറ്റ വീട്ടുനമ്പര് ഉപയോഗിച്ചാണ് വോട്ടര് പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ഇലക്ടറല് രജിസ്ട്രേഷന് ഓഫീസറുമായ ഫവാസ് പറഞ്ഞു. പലര്ക്കും വീട്ടുനമ്പരോ പട്ടയമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവ പുതുതായി ചേര്ത്ത വോട്ടുകളല്ല. ഇതുവരെ ആരും ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വോട്ടര് പട്ടികയിലെ വിവരങ്ങള് നാല് തവണ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാന് അവസരമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.