ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026
ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളകേസ്: എം പത്മകുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷയില്‍ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധി പറയും

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ബുധന്‍, 21 ജനുവരി 2026 (09:56 IST)
ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളകേസില്‍ എം പത്മകുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവരുടെ ജാമ്യ അപേക്ഷയില്‍ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധി പറയും. പത്മകുമാറിന് പുറമേ പ്രതികളായ മുരാരി ബാബു, ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ എന്നിവരുടെ ഹര്‍ജികളിലാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. കേസില്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാന്‍ തയ്യാര്‍ ആണെന്നുമാണ് പ്രതികളുടെ വാദം.

അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്‍ണ്ണക്കൊള്ള കേസില്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക് ജാമ്യം. കട്ടിളപ്പടി കേസില്‍ ജയിലില്‍ തുടരും. ദ്വാരപാലക ശില്പ പാളികളുടെ കേസിലാണ് ജാമ്യം കിട്ടിയത്. 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും കുറ്റപത്രം സമര്‍പ്പിക്കാത്തതിനാല്‍ സ്വാഭാവിക ജാമ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. അതേസമയം കട്ടിളപ്പാളി കേസില്‍ ജാമ്യം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ജയിലിനു പുറത്തിറങ്ങാന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് സാധിക്കു.

ജാമ്യ അപേക്ഷയില്‍ കൊല്ലം വിജിലന്‍സ് കോടതിയാണ് വിധി പറഞ്ഞത്. അതേസമയം ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാകാലത്തെയും അന്വേഷണത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ദേവസം മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍ പറഞ്ഞു. ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസിലെ മുഴുവന്‍ പ്രതികളുടെയും വീടുകളില്‍ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തി. സ്വര്‍ണക്കുള്ള കേസില്‍ കള്ളപ്പണ ഇടപാട് അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. കേസിലെ പ്രതികളായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി, പത്മകുമാര്‍, എന്‍ വാസു, മുരാരി ബാബു, ഗോവര്‍ദ്ധന്‍, പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി തുടങ്ങിയവരുടെ വീടുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.


