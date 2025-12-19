സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: ശബരിമല സ്വര്ണ മോഷണക്കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ കേരള ഹൈക്കോടതി തള്ളി. മുന് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് എന് വാസു, മുന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര് മുരാരി ബാബു, മുന് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് കെ.എസ്. ബൈജു എന്നിവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീന് തള്ളി. ഉത്തരവിന്റെ വിശദാംശങ്ങള് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും വാതില് ചട്ടങ്ങളുടെയും സ്വര്ണ്ണം മോഷ്ടിച്ചതിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കി നല്കിയെന്ന കേസിലാണ് പ്രതികള് ജാമ്യാപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചത്. സെഷന്സ് കോടതി നേരത്തെ ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയിരുന്നു. ചെമ്പ് പൂശാന് വേണ്ടി ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിലുകളുടെ ഫ്രെയിമുകള് സ്വര്ണ്ണം പൂശുന്നതിനെന്ന വ്യാജേന കൈമാറിയ കേസില് മൂന്നാം പ്രതിയാണ് എന് വാസു.
വാതില് ചട്ടങ്ങളുടെ സ്വര്ണ്ണം പൂശുന്നത് ചെമ്പായി എഴുതാന് കമ്മീഷണര് എന് വാസു നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേസില് പ്രതിയാക്കിയത്.