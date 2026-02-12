വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

ശബരിമല അടക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വ്യാഴം, 12 ഫെബ്രുവരി 2026 (09:46 IST)
ശബരിമല അടക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ ഉടന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇതുമായി മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള ലിമിറ്റഡിന് ദേവസ്വം ബെഞ്ച് അനുമതി നല്‍കി. രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റലൈസേഷന്‍ തുടങ്ങിയെന്നും ആറുമാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണ്ണ മോഷണത്തെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ആര്‍ക്കും മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നല്‍കില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസിലെ നാലാം പ്രതിയായ മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി എസ്. ജയശ്രീയുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഫെബ്രുവരി 18 ന് കോടതി നീട്ടിയതായും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്.ഐ.ടി) മുന്നില്‍ ഹാജരാകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചതായും കോടതി അറിയിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് ദിപങ്കര്‍ ദത്ത അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്.

കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ബെഞ്ചിലെ മറ്റൊരു അംഗമായ ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശര്‍മ്മ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തി. ശബരിമലയിലെ മുഴുവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണവും ക്ഷേത്ര കൊടിമരത്തിലെ സ്വര്‍ണ്ണവും ഉള്‍പ്പെടെ മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കണ്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജയശ്രീയോട്
എയിംസില്‍ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞു. കേരളത്തില്‍ എയിംസ് സൗകര്യമുണ്ടോ എന്ന് ജഡ്ജി പിന്നീട് ചോദിച്ചു. ജഡ്ജിമാര്‍ തമ്മിലുള്ള കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷണം നീട്ടിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :