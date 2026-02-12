സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
12 ഫെബ്രുവരി 2026
ആദ്യ ബലാത്സംഗ കേസില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് മുന്കൂര് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് ഹൈക്കോടതി. യുവതിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും നിര്ബന്ധിച്ചു ഗര്ഭഛിദ്രം നടത്തിയെന്നുമുള്ള കേസിലാണ് രാഹുല് മാങ്കുട്ടത്തിന് ഹൈക്കോടതി മുന്കൂര് ജാമ്യം നല്കിയത്. തിങ്കളാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണമെന്നും നിര്ണായ തെളിവായ മൊബൈല് പരിശോധനയ്ക്കായി കൈമാറണം എന്നുമുള്ള കര്ശന ഉപാധികളുടെയാണ് ജാമ്യം.
മറ്റു രണ്ടു ബലാത്സംഗ കേസുകളില് നേരത്തെ കീഴ് കോടതികള് രാഹുലിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കില് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ജാമ്യത്തില് വിടണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ഇടയില് രാഹുല് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്പാകെ ഹാജരാക്കണം.
പരാതിക്കാരിയെയോ സാക്ഷികളെയോ ബന്ധപ്പെടാന് ശ്രമിക്കരുതെന്നും കേരളം വിട്ടു പോകരുതെന്നും പാസ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണമെന്നും ഉത്തരവില് പറയുന്നു. കേസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രേമിതമാണെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ വാദം.