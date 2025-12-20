ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
എലപ്പുള്ളി ബ്രൂവറിയുടെ അനുമതി ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

പൊതുതാല്‍പ്പര്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് നൈനാന്‍, ജസ്റ്റിസ് പി കൃഷ്ണകുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 20 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (12:19 IST)
കൊച്ചി: പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയില്‍ ബ്രൂവറി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി കേരള ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന എലപ്പുള്ളി പ്രദേശത്ത് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികളുടെ ജീവിതം ദുഷ്‌കരമാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പൊതുതാല്‍പ്പര്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് നൈനാന്‍, ജസ്റ്റിസ് പി കൃഷ്ണകുമാര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ഈ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

വിശദമായ വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് കമ്പനിയെ വിധി തടയുന്നില്ലെന്നും അത് പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ടുവച്ച വാദങ്ങള്‍ വസ്തുതാപരമായി ശരിയല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയില്‍ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് അനുമതി നേടിയെങ്കിലും അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള എലപ്പുള്ളി പഞ്ചായത്തില്‍ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് കമ്പനി യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതി ഈ വാദം അംഗീകരിച്ചു.


