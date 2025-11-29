ശനി, 29 നവം‌ബര്‍ 2025
കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി: കശുവണ്ടി കുംഭകോണ കേസില്‍ സര്‍ക്കാരിനെതിരെ വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം

മുന്‍ ഉത്തരവുകളെ എതിര്‍ക്കാത്ത സര്‍ക്കാരിന് ഇതില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീന്‍ ചോദിച്ചു.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ശനി, 29 നവം‌ബര്‍ 2025 (16:33 IST)
കൊച്ചി: കശുവണ്ടി കോര്‍പ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി അഴിമതിയിലെ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുമതി നിഷേധിച്ച കേസില്‍
നടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന സര്‍ക്കാരിന്റെ ആവശ്യത്തെ ഹൈക്കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. മുന്‍ ഉത്തരവുകളെ എതിര്‍ക്കാത്ത സര്‍ക്കാരിന് ഇതില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദ്ദീന്‍ ചോദിച്ചു.

'പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് നിരവധി അവസരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരുന്നു, പക്ഷേ സര്‍ക്കാര്‍ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ലേ?' കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി സമര്‍പ്പിച്ച അധിക സത്യവാങ്മൂലം ബെഞ്ചില്‍ എത്താന്‍ വൈകിയതിനാല്‍ കേസ് ഡിസംബര്‍ 8 ലേക്ക് മാറ്റി. സമഗ്രമായ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന്‍സ് ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ടി എ ഷാജി വിശദീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും ഈ നിലപാട് വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

കേസില്‍ പ്രതികളായ മുന്‍ ചെയര്‍മാനും ഐഎന്‍ടിയുസി നേതാവുമായ ആര്‍ ചന്ദ്രശേഖരന്‍, മുന്‍ എംഡി കെ.എ. രതീഷ് എന്നിവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്‍ അനുമതി തേടിയുള്ള സിബിഐയുടെ അപേക്ഷ അനുകൂലമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് കോടതി നേരത്തെ സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപേക്ഷ മൂന്ന് തവണ തള്ളി ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ അഴിമതിക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണോ എന്നും കോടതി വിമര്‍ശിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശിയായ കടകംപള്ളി മനോജ് ആണ് സബ്-ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്. അപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നതിനെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ പുതിയ ഹര്‍ജി നല്‍കണമെന്ന് വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ അധിക സത്യവാങ്മൂലത്തില്‍ പറയുന്നു.


