സർക്കാർ ഓഫീസിലെ ശുചിമുറിയിൽ ഒളിക്യാമറ; ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

പത്തനംതിട്ട: സർക്കാർ ഓഫീസിലെ ശുചിമുറിയിൽ മൊബൈൽ ഒളിക്യാമറ വച്ച് വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയ വിരുതൻ പിടിയിലായി. അടൂർ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്ര ഓഫീസിൽ ആണ് സംഭവം നടന്നത്. അടൂർ നിർമ്മിതി ഓഫീസിലെ ഡ്രൈവർ ഹരികൃഷ്ണൻ ആണ് പോലീസ് പിടിയിലായത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാളെ പോലീസ് കയ്യോടെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. സംശയം തോന്നി മൊബൈൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് വനിതാ ജീവനക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ശുചി മുറിയിൽ വസ്ത്രം മാറാനെത്തിയ ജീവനക്കാരിക്ക് സംശയം തോന്നിയാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇതോടെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഒഫീസിലെ വനിത ജീവനക്കാരികളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.
എന്നാൽ ഇതിനു പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ രാത്രിയോടെ പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.