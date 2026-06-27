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  4. Health Minister warns of spread of dengue fever in Thiruvananthapuram
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (18:23 IST)

മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിലെ പോരായ്മകള്‍: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

mosquito
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (18:23 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (18:27 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: കാലവര്‍ഷം ശക്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മാലിന്യ ശേഖരണവും ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നഗരസഭ ഫലപ്രദമായി നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഗുരുതരമായ ഡെങ്കിപ്പനി പടര്‍ന്നുപിടിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. മാലിന്യ സംസ്‌കരണത്തിലെ പോരായ്മകള്‍ ഡെങ്കിപ്പനി അനിയന്ത്രിതമായി പടരുന്നതിനും മരണങ്ങള്‍ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്ന ഔദ്യോഗിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്  മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 
ബിജെപി നയിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പ്പറേഷനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ യുഡിഎഫിന്റെ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു മുരളീധരന്‍. എന്നിരുന്നാലും രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം വിസമ്മതിച്ചു. ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയില്‍ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. പകരം നഗരത്തിലുടനീളം ഫലപ്രദമായ ശുചിത്വവും മാലിന്യ സംസ്‌കരണവും ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ശ്രദ്ധയെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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