സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 11 സെപ്റ്റംബര് 2025 (15:20 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാത മരണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്, യുവാക്കളില് ഹൃദ്രോഗ സാധ്യത വര്ദ്ധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഒരു പഠനം നടത്താന് പദ്ധതിയിടുന്നതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന ലോക ഹൃദയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, ഹൃദയാഘാത സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അടിയന്തര നടപടിക്രമമായ കാര്ഡിയോപള്മണറി റെസസിറ്റേഷന് (CPR) പോലുള്ള ജീവന് രക്ഷിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തില് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മന്ത്രി സംസാരിച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജിലെ കാര്ഡിയോളജി പ്രൊഫസര് ഡോ. മാത്യു ഐപ്പ് രചിച്ച 10 കമാന്ഡ്മെന്റ്സ് ഓണ് ക്ലിനിക്കല് കാര്ഡിയോളജി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശന വേളയിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പരാമര്ശങ്ങള്. ഡോ. ഐപ്പിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ പകര്പ്പ് മന്ത്രിയില് നിന്ന് ഡോ. ബാഹുലേയന് ഏറ്റുവാങ്ങി. ശ്രീചിത്ര തിരുനാള് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോര് മെഡിക്കല് സയന്സസ് ആന്ഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രൊഫസറും കാര്ഡിയോളജി വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോ. ഹരികൃഷ്ണന് എസ്. ക്ലിനിക്കല് മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തിന്റെ മാറ്റാനാവാത്ത പങ്കിനെക്കുറിച്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.