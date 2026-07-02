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  4. Health Minister states that no government hospital in the state will be privatized
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 2 July 2026 (20:35 IST)

സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയും സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി

K Muraleedharan,controversy speech, NIPA, kerala News
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Thu, 2 Jul 2026 (20:35 IST) Updated: Thu, 2 Jul 2026 (20:38 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തന്റെ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയും സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കില്ലെന്ന് കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരന്‍  വ്യക്തമാക്കി. എത്ര വലിയ കമ്പനിയാണെങ്കിലും ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയെയും സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുരളീധരന്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയും സ്വകാര്യവല്‍ക്കരിക്കില്ലെന്ന് ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
 
തൃശ്ശൂരിലെ രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ നഴ്‌സുമാര്‍ നടത്തിയ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളുമായും ട്രേഡ് യൂണിയന്‍ പ്രതിനിധികളുമായും തൊഴില്‍ മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയ്ക്കൊപ്പം താന്‍ ഒരു യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മിനിമം വേതന നിയമം നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ മാറ്റം വരുത്താമെന്ന് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുകള്‍ യോഗത്തില്‍ അറിയിച്ചതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ശ്രീനു എസ്
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