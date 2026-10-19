പെട്ടികള് തുറന്നില്ല, ഉപകരണങ്ങള് പാഴായി: 23.82 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആരോഗ്യവകുപ്പ് റിപ്പോര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തെ മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രികള്ക്കും റീജിയണല് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഒഫ്താല്മോളജിക്കും (RIO) വേണ്ടി വാങ്ങിയ 23.82 കോടി രൂപയുടെ വൈദ്യോപകരണങ്ങള് രോഗികള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കാതെ പാഴായിപ്പോയെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരന് സമര്പ്പിച്ച റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. പെട്ടികള് പോലും തുറക്കാതെ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന നിരവധി യന്ത്രങ്ങള് ഇവിടെയുണ്ട്. വെന്റിലേറ്ററുകള്, ഡയാലിസിസ് മെഷീനുകള്, എക്സ്-റേ മെഷീനുകള്, മാമോഗ്രഫി മെഷീനുകള് എന്നിവ ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇവയില് ചിലതിന് 3 ലക്ഷം രൂപയിലധികം വിലവരും.
കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷത്തിനിടെ ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങള് വാങ്ങിയതില് നടന്ന ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പ്രിന്സിപ്പല് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഷര്മിള മേരി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചത്. കേരള മെഡിക്കല് സര്വീസസ് കോര്പ്പറേഷന് ലിമിറ്റഡ് (KMSCL) വാങ്ങിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരുന്നുകള് പാഴായതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ വിവരങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. ആ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് മെഡിക്കല് ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ റിപ്പോര്ട്ടും പുറത്തുവന്നത്.