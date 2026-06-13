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സംസ്ഥാനത്ത് പകര്ച്ചവ്യാധികള് പടരുന്നതിനിടെ അവധി ചോദിച്ചു; ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ മാറ്റി
സംസ്ഥാനത്ത് പകര്ച്ചവ്യാധികള് പടരുന്നതിനിടെ അവധി ചോദിച്ചതില് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഡോക്ടര് റീനയെ മാറ്റി. എറണാകുളം റീജിയണല് പബ്ലിക് ഹെല്ത്ത് ലാബിലേക്കാണ് ഡോക്ടര് റീനയെ മാറ്റിയത്. പകര്ച്ചവ്യാധി സമയത്ത് റീന 15 ദിവസം അവധി ചോദിച്ചതില് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് അതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
സംസ്ഥാനത്ത് നിപ, ഷിഗെല്ല പോലുള്ള രോഗങ്ങള് വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഡയറക്ടറെ മാറ്റുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും നിപ്പ ഭീതി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജീവന് രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ ക്ഷാമം ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് പ്രതികരിച്ചു. മരുന്നിനു ക്ഷാമമില്ലെന്നും ഉടന് എത്തിക്കുമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി മുരളീധരന് അവകാശപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളേജ് ആശുപത്രി അധികൃതരില് നിന്ന് ഇതിന് വിരുദ്ധമായ വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്.