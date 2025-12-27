സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ശനി, 27 ഡിസംബര് 2025 (18:11 IST)
തിരുവനന്തപുരം: സ്പെഷ്യല് ഇന്റന്സീവ് റിവിഷന് (എസ്ഐആര്) പ്രകാരം വോട്ടര് പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടാത്ത യോഗ്യരായ വോട്ടര്മാരെ ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഹെല്പ്പ് ഡെസ്ക്കുകള് ആരംഭിക്കാന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. വില്ലേജ് ഓഫീസുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് ഹെല്പ്പ് ഡെസ്കുകള് ആരംഭിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഉയര്ന്ന പ്രദേശങ്ങള്, കുന്നിന് പ്രദേശങ്ങള്, തീരദേശ പ്രദേശങ്ങള് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില് എത്തി അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അംഗന്വാടി, ആശാ പ്രവര്ത്തകര്, കുടുംബശ്രീ പ്രവര്ത്തകര് എന്നിവരെ നിയോഗിക്കും.
കേരളം ഉള്പ്പെടെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് കരട് എസ്.ഐ.ആര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള് മൂന്ന് കോടി എഴുപത് ലക്ഷം വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കി. ഏറ്റവും കൂടുതല് വോട്ടര്മാരെ ഒഴിവാക്കിയത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. ഫെബ്രുവരി 21 ന് അന്തിമ വോട്ടര് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷം കേരളം ഉള്പ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, കോടതി ഇടപെടല് ഉണ്ടായാല്, ഇത് വീണ്ടും വൈകിയേക്കാം. അന്തിമ പട്ടിക പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.