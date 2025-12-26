വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025
വര്‍ക്കലയില്‍ പെണ്‍കുട്ടിയെ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട സംഭവം പരിക്കേറ്റ പെണ്‍കുട്ടിയെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified വെള്ളി, 26 ഡിസം‌ബര്‍ 2025 (17:50 IST)
തിരുവനന്തപുരം: വര്‍ക്കലയില്‍ ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് മദ്യപിച്ചയാള്‍ തള്ളിയിട്ട 19 കാരിയെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ വീട്ടുകാരുടെ അഭ്യര്‍ഥന മാനിച്ചാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നന്ദിയോട് സ്വദേശിയായ ശ്രീക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസമായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് ഇതുവരെ ബോധം തിരിച്ചുവന്നിട്ടില്ല. വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായാണ് ശ്രീക്കുട്ടിയെ ഇന്നലെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന യുവതിയെ കേരള എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് സുരേഷ് കുമാര്‍ എന്ന പ്രതി തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. പുകവലിക്കുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ജനറല്‍ കമ്പാര്‍ട്ടുമെന്റിന്റെ വാതില്‍ക്കല്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയെ അയാള്‍ ട്രെയിനില്‍ നിന്ന് തള്ളിയിടുകയായിരുന്നു. ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ സുഹൃത്ത് അര്‍ച്ചനയെയും അയാള്‍ തള്ളിയിടാന്‍ ശ്രമിച്ചു.

ബഹളം കേട്ട് അവിടെയെത്തിയ ബീഹാര്‍ സ്വദേശിയായ ശങ്കര്‍ പാസ്വാനാണ് അര്‍ച്ചനയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. കേസിലെ പ്രധാന സാക്ഷിയും അദ്ദേഹമാണ്. ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് പോലീസ് ശങ്കറിനെ കണ്ടെത്തിയത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശങ്കര്‍ സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്.


