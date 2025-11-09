നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ഞായര്, 9 നവംബര് 2025 (11:35 IST)
തിരുവനന്തപുരം: എറണാകുളം - ബംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസ് സര്വീസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനിടെ വിദ്യാര്ഥികളെക്കൊണ്ട് ആര്.എസ്.എസ് ഗണഗീതം പാടിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് മന്ത്രി വി.ശിവന്കുട്ടി. സംഭവം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് സര്ക്കാര് കാണുന്നതെന്നും, വിഷയത്തിൽ ഉടന് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്ക്ക് നിർദേശം നൽകി.
സര്ക്കാര് പരിപാടികളില് കുട്ടികളെ രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കുന്നതും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന്റെ വര്ഗ്ഗീയ അജണ്ടകള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. വിദ്യാര്ത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങ് നടത്തിയതില് വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോയെന്നും പരിശോധിക്കും. റിപ്പോര്ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആവശ്യമായ തുടര്നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ദേശീയത സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സര്ക്കാരിനുണ്ടെന്നും, അത് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പരിപാടിയില് വിദ്യാര്ത്ഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചതില് വീഴ്ച്ച സംഭവിച്ചോ എന്ന പരിശോധിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.