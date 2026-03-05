ഗൾഫിലെ യുദ്ധം, മലയാളിക്കും പൊള്ളി തുടങ്ങി, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പഴം,പച്ചക്കറി കയറ്റുമതി നിലച്ചു, കോടികളുടെ നഷ്ടം

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വ്യാഴം, 5 മാര്ച്ച് 2026 (14:03 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന് രാജ്യങ്ങളില് സംഘര്ഷം കനത്തതോടെ കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങള് വഴിയുള്ള പഴം, പച്ചക്കറി, മത്സ്യവിഭവങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി പൂര്ണമായും നിലച്ചു. വിമാന സര്വീസുകള് മുടങ്ങിയതോടെ വ്യോമമാര്ഗവും ഹോര്മുസ് അടച്ചതോടെ കപ്പല് വഴിയുമുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതവും മുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നത്.
റംസാന് കാലത്ത് ജിസിസിയിലേക്കുള്ള പഴങ്ങളുടെയും പച്ചക്കറികളുടെയും കയറ്റുമതി ഇല്ലാതെയായത് വ്യാപാരികളെ കടുത്ത രീതിയില് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 150 ടണ് പഴം, പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ വിമാനങ്ങള് വഴി പ്രതിദിനം ഗള്ഫിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതില് മൂന്നിലൊന്നും തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴിയാണ്. സീസണ് കൂടിയായിരുന്ന റംസാന് വിപണി നഷ്ടമായത് വലിയ നഷ്ടമാണുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വ്യാപാരികള് പറയുന്നു.
നിലവില് ഒമാനിലേക്ക് മാത്രമാണ് വിമാനസര്വീസുകള് നടത്തുന്നത്. എന്നാല് വിമാനകമ്പനികള് സാധാരണ കാര്ഗോ നിരക്കിന്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഈടാക്കുന്നത്. ഇതോടെ കയറ്റുമതി ചെയ്യാനാവാത്ത പഴം, പച്ചക്കറികള് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നാട്ടില് തന്നെ വിറ്റഴിക്കുകയാണ് വ്യാപാരികള്.