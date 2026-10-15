രാഹുല് ഗാന്ധിയുടെ താണ്ഡവം മയക്കുമരുന്നിന്റേതെന്ന് ശ്രീലേഖ, മുന് ഡിജിപിക്ക് എന്തോ ഗുരുതര പ്രശ്നമെന്ന് ചെന്നിത്തല
ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബി.ജെ.പി നേതാവും കൗണ്സിലറുമായ മുന് ഡി.ജി.പി ആര്. ശ്രീലേഖ നടത്തിയ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപം വലിയ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിലേക്ക് വഴിതുറക്കുന്നു.ഡല്ഹിയില് മുഖ്യതിരെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്ക്കെതിരായ സമരത്തെ താണ്ഡവമെന്ന് രാഹുല് ഗാന്ധി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ മയക്കുമരുന്ന് അമിതമായി ഉള്ളില് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള വെപ്രാളമില്ലെ, ആ താണ്ഡവമാണ് രാഹുല് ഗാന്ധി നടത്തുന്നതെന്നായിരുന്നു ശ്രീലേഖയുടെ പരാമര്ശം.
പുനലൂരില് നടന്ന ബിജെപി പ്രതിഷേധ ജനസഭയില് സംസാരിക്കവെയാണ് രാഷ്ട്രീയ അതിരുകള് ലംഘിച്ചുള്ള ശ്രീലേഖയുടെ പ്രതികരണം.
കേരളത്തില് ധൂര്ത്തിന്റെ ദുര്ഭരണവും, അങ്ങ് ഡല്ഹിയില് എം.എല്.എമാരും എം.പിമാരും ചേര്ന്ന് പാറ്റകളോടൊപ്പം ചേര്ന്ന് പ്രക്ഷോഭം നടത്തുകയുമാണ്. വോട്ടര് പട്ടിക പുതുക്കല് ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പത്തു വര്ഷത്തിലൊരിക്കല് സാധാരണ നടക്കാറുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. രാജ്യത്ത് ബംഗ്ലാദേശികളും പാകിസ്ഥാനികളുമടക്കം അനവധി നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരുണ്ടെന്നും അവര് കള്ളവോട്ട് ചെയ്യുന്നത് തടയാനാണ് എസ്.ഐ.ആര് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ശ്രീലേഖ അവകാശപ്പെട്ടു.
നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാര് രാജ്യത്തില് കയറുന്നത് തടയുന്നതിനായാണ് എസ്ഐആര് പോലൊരു വിജയകരമായ സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്.ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനോട് യഥാര്ത്ഥത്തില് നന്ദി പറയുകയാണ് വേണ്ടത്. എല്ഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്തെ കേരളത്തില് നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുള്ളവര് കൂടിയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിജയകരമായി പൂര്ത്തീകരിച്ചത്. എന്നിട്ടിപ്പോ ഇങ്ങനെ പാറ്റകളോടൊപ്പം പ്രക്ഷോഭം നടത്താന് നാണമില്ലേ? അവരോടൊപ്പം കോണ്ഗ്രസും ചേര്ന്നിരിക്കുകയാണ്.
എന്താണ് അദ്ദേഹമവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? മയക്കുമരുന്ന് അമിതമായ അളവില് ഉള്ളില് ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള വെപ്രാളമാണ് അദ്ദേഹമവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീലേഖ പറഞ്ഞു.
ശ്രീലേഖയ്ക്ക് എന്തുപറ്റിയെന്ന ചോദ്യമാണ് ഇതിന് പ്രതികരണമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തിയത്. ഡിജിപിയായെല്ലാം ഇരുന്ന ആളാണ്. ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?, അവര് ഇരുന്ന സ്ഥാനത്തെ പറ്റിയെങ്കിലും ചിന്തിക്കണ്ടേ. ഒരു ദിവസം രാജിവെയ്ക്കും പിന്നെ പിന്വലിക്കും. അവര്ക്ക് എന്തോ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. രാഹുല് ഗാന്ധിക്കെതിരായ പരാമര്ശം പിന്വലിക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.ALSO READ: നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പർ അപകടക്കേസ്: നിയമവിരുദ്ധമായി മദ്യം നൽകിയ 3 പ്രമുഖ ബാറുകളുടെ ലൈസൻസ് എക്സൈസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു