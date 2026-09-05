കൊച്ചിയിലെ മാളുകളില് ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ മിന്നല് പരിശോധന; 360 ഗ്രാം പോപ്കോണിന് 540 രൂപ
തിരുവനന്തപുരം: തിയേറ്ററുകളില് വില്ക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങള്ക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് പരിശോധന നടത്തി. കൊച്ചിയിലെ മാളുകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മള്ട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററുകളില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും ലീഗല് മെട്രോളജി വകുപ്പും സംയുക്തമായി പരിശോധന നടത്തി. എം.ജി. റോഡിലെ മാളിലുള്ള സിനിപോളിസ് തിയേറ്ററില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് 360 ഗ്രാം പോപ്കോണിന് 540 രൂപയാണ് ഈടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തി. എന്നാല് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ (unpackaged food) വിഭാഗത്തില് പെടുന്നതിനാല് ലീഗല് മെട്രോളജി വകുപ്പിന് ഇക്കാര്യത്തില് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല.
മള്ട്ടിപ്ലക്സ് തിയേറ്ററുകളിലെ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ ഉയര്ന്ന വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികളില് നേരിട്ട് നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് കോര്പ്പറേഷന് പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയര് വി.വി. രാജേഷ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളും ഇടപെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിയേറ്റര് ഉടമകളുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള് വേണം കൊണ്ടുവരാന്. അതേസമയം സാധാരണക്കാര്ക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന രീതിയില് ഭക്ഷണവില ക്രമീകരിക്കണമെന്നും മേയര് ആവശ്യപ്പെട്ടു. തിയേറ്ററുകളിലെ അമിത ഭക്ഷണവിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്ച്ചകള്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് വി.വി. രാജേഷാണ്.
അതേസമയം ഈ വിഷയത്തില് ഇടപെടുന്നതിന് സര്ക്കാരിന് പരിമിതമായ അധികാരമേയുള്ളൂ എന്ന് മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. നിലവില് പാക്കിംഗ് ഇല്ലാതെയാണ് പോപ്കോണ് വില്ക്കുന്നത് പാക്കറ്റിലാണെങ്കില് അതിന്റെ തൂക്കവും പരമാവധി ചില്ലറ വിലയും (MRP) പരിശോധിക്കാന് സാധിക്കും. കുപ്പി വെള്ളത്തിന് അമിതവില ഈടാക്കുന്നത് വളരെ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണ്. പുറത്തുനിന്നുള്ള വെള്ളം കൊണ്ടുവരാന് അനുവദിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.