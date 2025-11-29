രേണുക വേണു|
കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയല് ആശുപത്രിയില് തീപിടിത്തം. പുതിയ സി ബ്ലോക്കിലെ ഒന്പതാം നിലയിലെ എ.സി പ്ലാന്റിനാണ് തീപിടിച്ചത്. ഇവിടെ ചില നിര്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടന്നുവരികയായിരുന്നു. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് അഗ്നിശമനസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു.
രോഗികളില്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായത്. പുക വ്യാപിച്ചതിനാല് മറ്റു നിലകളിലെ രോഗികളെയും ജീവനക്കാരെയും പുറത്തേക്കെത്തിച്ചു. രാവിലെ ഒന്പതരയോടെയാണ് തീപിടിത്തം. പുക ഉയരുന്നതുകണ്ട ആളുകള് ആശുപത്രി അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അഗ്നിശമന സേനയുടെ അഞ്ച് യൂണിറ്റുകള് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.