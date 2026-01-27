മകരവിളക്ക് നാളില്‍ ശബരിമലയില്‍ അനധികൃതമായി സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തു; സംവിധായകന്‍ അനുരാജ് മനോഹറിനെതിരെ കേസ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 27 ജനുവരി 2026 (17:16 IST)
പത്തനംതിട്ട: മകരവിളക്ക് ദിനത്തില് ശബരിമലയില് സിനിമാ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുവെന്ന പരാതിയില് വനംവകുപ്പ് കേസെടുത്തു. വനമേഖലയില് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന് സംവിധായകന് അനുരാജ് മനോഹറിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. റാന്നി ഡിവിഷനിലെ പെരിയാര് കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ സ്ഥലത്താണോ ചിത്രികരണം നടന്നതെന്ന് വനം വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് സന്നിധാനത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താന് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാല് പമ്പയിലായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നതെന്ന് സംവിധായകന് അവകാശപ്പെട്ടു.
സന്നിധാനത്ത് മാധ്യമങ്ങള് നില്ക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അനുമതി തേടിയത്. പമ്പയാണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് സത്യമാണ്. പിന്നീട് സന്നിധാനത്ത് എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനെ കണ്ടു. പമ്പയില് ചിത്രീകരണം നടത്താന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ,' അനുരാജ് മനോഹര് പ്രതികരിച്ചു. മകരവിളക്കിന് മുമ്പ് സന്നിധാനത്ത് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുമതി തേടി അനുരാജ് മനോഹര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാറിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിന് ഹൈക്കോടതി വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയതിനെ തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹം അനുമതി നിഷേധിച്ചു.
മകരവിളക്ക് ദിനത്തില് ചിത്രീകരണത്തിന് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള് ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അംഗീകൃത മാധ്യമപ്രവര്ത്തകര്ക്ക് മാത്രമേ ആ പ്രദേശത്ത് പ്രവേശിക്കാന് കഴിയൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോലീസും അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഇതെല്ലാം അവഗണിച്ച് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടത്തിയെന്നാണ് കേസ്. സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അന്വേഷണം നടത്താന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് ദേവസ്വം വിജിലന്സിന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. അതേസമയം സംവിധായകനെതിരെ വനം വകുപ്പ് കേസെടുത്തു.