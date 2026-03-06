ജസ്ലിയയുടെ അപകട മരണക്കേസില്‍ കുറ്റാരോപിതനായ ഡോക്ടറുടെ പിതാവ് അറസ്റ്റില്‍

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കൊച്ചി: അങ്കമാലി മോണിംഗ് സ്റ്റാര് കോളേജിലെ ബി.കോം വിദ്യാര്ത്ഥിനി ജസ്ലിയ ജോണ്സന്റെ അപകട മരണക്കേസില് പ്രതിയായ ഡോക്ടറുടെ പിതാവ് അറസ്റ്റില്. ജസ്ലിയയെ ഇടിച്ചിട്ട വാഹനം ഓടിച്ച ഡോ. സിറിയക് ജോര്ജിന്റെ അച്ഛന് ജോര്ജ് മാത്യുവിനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതികളെ ഒളിവില് പോകാന് സഹായിച്ചതിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോട്ടയത്തെ അതിരമ്പുഴയിലുള്ള പ്രതിയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് വീട് അടച്ചിട്ട നിലയില് കണ്ടെത്തി. തുടര്ന്ന് ജോര്ജിനെ അങ്കമാലി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. സിറിയക്കിന് രക്ഷപ്പെടാന് എല്ലാ സഹായവും നല്കിയതായി ഇയാളുടെ ഫോണ് പരിശോധിച്ചപ്പോള് പോലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും പോലീസിന് ലഭിച്ചു. കേസില് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി സിറിയക് ഇന്നലെ കോട്ടയം സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിര്ത്ത് പോലീസ് ഇന്ന് കോടതിയില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് ജോര്ജ് മാത്യുവിനെ ഇന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് അപകടം നടന്നത്. ഇന്നലെ സിറിയക് ജോര്ജിനായി പോലീസ് ലുക്കൗട്ട് സര്ക്കുലര് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി സിറിയക് ജോര്ജ് ഓടിച്ചിരുന്ന മഹീന്ദ്ര എക്സ്യുവി 700 വാഹനം ജസ്ലിയയെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ജസ്ലിയ റോഡില് വീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിര്ത്താതെ പോകുകയായിരുന്നു. എടവനക്കാട് കളത്തിപ്പറമ്പില് ജോണ്സന്റെ മകള് ജസ്ലിയ രണ്ടാം വര്ഷ ബി.കോം വിദ്യാര്ത്ഥിനിയായിരുന്നു. പാര്ട്ട് ടൈം ജോലിയും ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ അങ്കമാലി ടെല്ക്ക് ജംഗ്ഷനില് വെച്ചാണ് അപകടം.