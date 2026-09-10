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  4. Failure to make preparations despite warnings of an El Niño year is a serious lapse
Written By ശ്രീനു എസ്
Published By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Thursday, 10 September 2026 (11:40 IST)

എല്‍നിനോ വര്‍ഷമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയില്ല, ഗുരുതര വീഴ്ച: കെ കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി

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Written By: ശ്രീനു എസ്
Published By: ശ്രീനു എസ്
Updated: Thu, 10 Sep 2026 (10:54 IST)
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എല്‍നിനോ വര്‍ഷമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയില്ലെന്നും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നും മുന്‍ വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍ കുട്ടി. 2023ല്‍ സമാനമായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായതാണെന്നും അന്ന് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായ താന്‍ ഓരോ ആഴ്ചയും യോഗം നടത്തിയെന്നും ഇന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
 
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ ഊര്‍ജിതമായ ശ്രമങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ പറഞ്ഞു. മുന്‍പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ദീര്‍ഘകാല വൈദ്യുതി കരാര്‍ മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ റദ്ദാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി 4.29 രൂപ നിരക്കില്‍ ലഭിച്ചിരുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് പകരം നിലവില്‍ 10 മുതല്‍ 14 രൂപ വരെ നല്‍കിയാണ് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
 
മഴയുടെ അഭാവം മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളില്‍ സംഭരണശേഷിയുടെ പകുതിയോളം മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത്. പ്രതിദിന വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 4800 മുതല്‍ 4900 മെഗാവാട്ട് വരെയായി ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള്‍ക്ക് അമിതഭാരം ഏല്‍പ്പിക്കാതെ തടസ്സമില്ലാത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം ഉറപ്പാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സമയക്രമം കൃത്യമായി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാന്‍ കെഎസ്ഇബിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കും.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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