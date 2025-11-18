സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 18 നവംബര് 2025 (10:48 IST)
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണത്തിനു വേണ്ടി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകളുടെ നിരീക്ഷണം ഊര്ജിതമാക്കാന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിര്ദ്ദേശം നല്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കി സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഓഡിയോ, വീഡിയോ, ഡിസ്പ്ലേ, എ ഐ ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റുകള് കര്ശനമായി പരിശോധിക്കും. എല്ലാ തദ്ദേശസ്ഥാപന നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലും ഇത് പാലിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാന് ജില്ലാ കളക്ടര്മാരോട് കമ്മീഷന് നിര്ദേശിച്ചു.
കേരള പോലീസ് സോഷ്യല് മീഡിയ പട്രോളിംഗിന്റെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ ഓഡിറ്റിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. വിവിധ സമൂഹ മാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളില് പ്രചരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കും. വ്യാജമായതോ, ദോഷകരമായതോ, അപകീര്ത്തികരമായതോ ആയ ഉള്ളടക്കങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും. വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പുകള് വഴി അത്തരം കണ്ടന്റുകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതില് സൈബര് പോലിസ് നിരീക്ഷണം കര്ശനമാക്കാന് നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ കണ്ടന്റുകള് കണ്ടെത്തുകയോ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താല് മൂന്നു മണിക്കൂറിനുള്ളില് അത് നീക്കം ചെയ്യാന് നിര്ദ്ദേശിക്കും. നീക്കം ചെയ്യാത്തപക്ഷം നിയമപരമായ നടപടികള് പോലീസ് സ്വീകരിക്കും.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മാധ്യമ സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങള് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച മീഡിയ റിലേഷന്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദ്യ യോഗം സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ആസ്ഥാനത്ത് ചേര്ന്നു. പത്ര, ദൃശ്യ, ശ്രവ്യ, സമൂഹമാധ്യമങ്ങള് വഴി പ്രചരിക്കുന്ന
ഉള്ളടക്കങ്ങള് കമ്മീഷന്റെ മാര്ഗ്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാന് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.