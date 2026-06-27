അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- ശബരിമല കൊടിമര പുനപ്രതിഷ്ഠയിലും സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ള; 233 ഗ്രാം സ്വര്ണ്ണം എവിടെയെന്ന് കണക്കില്ല
- മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിലെ പോരായ്മകള്: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡെങ്കിപ്പനി പടരുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്
- ലൈഫ് വീടുകളിൽ ഇനി മോദിയുടെ ചിത്രവും; ബിജെപിക്ക് വഴങ്ങാൻ യുഡിഎഫ്
- യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഒരു മാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയിട്ടും കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാര് ഇതുവരെ പേഴ്സണല് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചിട്ടില്ല
- ചവിട്ടുകയും ചൂരലുപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും ചെയ്തു: അധ്യാപകനെ പരിഹസിച്ചതിന് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ ക്രൂരമായി ശിക്ഷിച്ചതായി ആരോപണം
കരിപ്പൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് എട്ട് പവന്റെ സ്വര്ണ്ണം കാണാതായി, മുന് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സംശയം
മലപ്പുറം: കരിപ്പൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് നിന്ന് സ്വര്ണ്ണം കാണാതായി. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില് നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത എട്ട് പവന്റെ സ്വര്ണ്ണമാണ് കാണാതായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടോട്ടി എഎസ്പി മലപ്പുറം എസ്പിക്ക് റിപ്പോര്ട്ട് കൈമാറി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില് നിന്നും വിമാനത്താവളത്തില് നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വര്ണ്ണമാണ് കാണാതായത്.
2025 ല് സ്വര്ണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സംശയം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തത ലഭിക്കൂ. 2018 ന് മുമ്പ് സ്റ്റേഷനില് കൈമാറിയ ഒരു സ്വര്ണ്ണ ചെയ്ന് ബ്രേസ്ലെറ്റ്, 2024 ല് ലഭിച്ച രണ്ട് ചെയിനുകള്, രണ്ട് കമ്മലുകള്, ഒരു മോതിരം എന്നിവ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.