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  4. Eight paise worth of gold missing from Karipur police station
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (18:33 IST)

കരിപ്പൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് എട്ട് പവന്റെ സ്വര്‍ണ്ണം കാണാതായി, മുന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സംശയം

police
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (18:33 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (18:37 IST)
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മലപ്പുറം: കരിപ്പൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് സ്വര്‍ണ്ണം കാണാതായി. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത എട്ട് പവന്റെ സ്വര്‍ണ്ണമാണ് കാണാതായത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടോട്ടി എഎസ്പി മലപ്പുറം എസ്പിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് കൈമാറി. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും കണ്ടെടുത്ത സ്വര്‍ണ്ണമാണ് കാണാതായത്.
 
2025 ല്‍ സ്വര്‍ണ്ണം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമാണ്. ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ സംശയം ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തത ലഭിക്കൂ. 2018 ന് മുമ്പ് സ്റ്റേഷനില്‍ കൈമാറിയ ഒരു സ്വര്‍ണ്ണ ചെയ്ന്‍ ബ്രേസ്ലെറ്റ്, 2024 ല്‍ ലഭിച്ച രണ്ട് ചെയിനുകള്‍, രണ്ട് കമ്മലുകള്‍, ഒരു മോതിരം എന്നിവ കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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