സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified വ്യാഴം, 22 ജനുവരി 2026 (08:47 IST)
ശബരിമല സ്വര്ണ്ണകൊള്ള കേസില് കൂടുതല് പ്രതികളുടെ സ്വത്ത് കണ്ടു കെട്ടാന് ഇഡി. കവര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വര്ണ്ണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് തത്തുല്യമായ തുകയ്ക്ക് ആനുപാതികമായ സ്വത്തുക്കള് ആണ് കണ്ടു കെട്ടുക. എന് വാസു, മുരാരി ബാബു എന്നിവരുടെ സ്വത്തുക്കള് കണ്ടു കെട്ടാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന്പ്രസിഡന്റ് സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ പത്മകുമാറിന്റെ സ്വത്തുക്കള് കണ്ടുകെട്ടും.
കേസിലെ വിവിധ പ്രതികളുടെ 1.3 കോടി രൂപ മൂല്യം വരുന്ന സ്വത്തുക്കള് ഇഡി മരവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ശബരിമല സ്വര്ണ്ണ കേസ് പ്രതികളുടെ വീട്ടില് പരിശോധന നടത്തിയത്. സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷനില് നിന്ന് 100 ഗ്രാം സ്വര്ണ്ണം പിടിച്ചെടുത്തെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. സ്വര്ണ്ണ കട്ടികളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
സ്വര്ണം ചെമ്പാക്കിയെ രേഖയും റെയ്ഡില് പിടിച്ചെടുത്തെന്നും ഇഡി അറിയിച്ചു. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് ആസ്ഥാനത്തുനിന്നാണ് രേഖകള് പിടിച്ചെടുത്തത്. 2019 നും 24നും ഇടയില് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഓപ്പറേഷന് ഗോള്ഡന് ഷാഡോ എന്ന പേരിലായിരുന്നു റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.