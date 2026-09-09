പിണറായിക്ക് പിടി വീഴുമോ?, 3.28 കോടി രൂപ വീണ വഴി കൈക്കൂലി വാങ്ങി, ദുബായിലേക്ക് കടത്തിയെന്ന് ഇഡി, റിയാസിനും പങ്ക്!
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് മകള് ടി വീണ വഴി 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് മകള് ടി വീണ വഴി 3.28 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട്. സിഎംആര്എല് മുന് സിഎഫ്ഒയും സിജിഎമ്മുമായിരുന്നു പി സുരേഷ് കുമാറിന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിണറായി വിജയന് വീണ വഴി കൈക്കൂലിപ്പണം കൈപ്പറ്റിയതായി ഇഡി ആരോപിക്കുന്നത്. ഈ പണം ദുബായിലേക്ക് കടത്താന് ശ്രമിച്ചെന്നും ഇഡിയുടെ റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
മുന് മന്ത്രിയും എംഎല്എയുമായ പിഎ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സുഹൃത്തുക്കള് വഴി ഈ പണം വിദേശത്തേക്ക് കടത്താന് സഹായിച്ചെന്നും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് ഇഡി നല്കിയ കത്തിലാണ് ആരോപണം. കൈക്കൂലിപ്പണം ശേഖരിക്കുന്നതിനും അത് വഴിതിരിച്ചുവിടുന്നതിനും വീണയുടെ കമ്പനിയാണ് സഹായിച്ചതെന്നും ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പിണറായി വിജയന്, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, വീണ, സിഎംആര്എല് എംഡി ശശിധരന് കര്ത്ത, പി സുരേഷ്കുമാര് ജീവനക്കാര് ഉള്പ്പടെ 13 പേര്ക്കെതിരെ കെസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ ആവശ്യം. മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിഖില്, വാരിസ്, ഫൈജാസ്, നന്ദുലാല്,ഷൈജല് എന്നിവരെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് കൈക്കൂലിപണം കടത്തിയതെന്നും ഇ ഡി പറയുന്നു.