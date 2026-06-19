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പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല് മൂന്നുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കും
പകര്ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല് മൂന്നുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കും. ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലും നാളെ ഓഫീസുകളിലും ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കും. അതേസമയം ദക്ഷിണ സുഡാനില് നിന്ന് അടുത്തിടെ തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയെ കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജിലെ ഐസൊലേഷന് വാര്ഡില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങള് കണ്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ഇബോള പരിശോധന നടത്തിയതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചു.
ബുധനാഴ്ച പനി ബാധിച്ച് യുവതി ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചതായി റിപ്പോര്ട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ സമീപകാല യാത്രാ ചരിത്രം കണക്കിലെടുത്ത് ആശുപത്രി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു. തുടര്ന്ന് കൂടുതല് വിലയിരുത്തലിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായി അവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കല് കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്ക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന് പറഞ്ഞു.
മുന്കരുതല് നടപടിയായി ആരോഗ്യ അധികൃതര് ഒരു സമ്പര്ക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും നിരീക്ഷണ പ്രോട്ടോക്കോളുകള് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
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ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി; മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല, ഗുരുതര വിഷയം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിച്ചത് വിവാദത്തിൽ. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അറിയിച്ച് മാത്രമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവർണർക്കു അനുവാദമുള്ളൂ. ഭരണഘടനാപരമായി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം വിളിക്കാൻ ഗവർണർക്കു അധികാരമില്ല. എന്നാൽ ഇതൊന്നും താൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിചിത്രന്യായീകരണമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി.സതീശൻ നടത്തിയത്.