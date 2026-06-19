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  4. Dry Day to be observed in the state for three days starting today
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Friday, 19 June 2026 (09:09 IST)

പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല്‍ മൂന്നുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കും

Mosquito Bite, Health, Monsoon Health, Kerala
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (09:09 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (09:11 IST)
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പകര്‍ച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല്‍ മൂന്നുദിവസം ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കും. ഇന്ന് സ്‌കൂളുകളിലും നാളെ ഓഫീസുകളിലും  ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കും. അതേസമയം  ദക്ഷിണ സുഡാനില്‍ നിന്ന് അടുത്തിടെ തിരിച്ചെത്തിയ ഒരു സ്ത്രീയെ കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇബോള പരിശോധന നടത്തിയതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. 
 
ബുധനാഴ്ച പനി ബാധിച്ച് യുവതി ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയെ സമീപിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അവരുടെ സമീപകാല യാത്രാ ചരിത്രം കണക്കിലെടുത്ത് ആശുപത്രി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് കൂടുതല്‍ വിലയിരുത്തലിനും പരിശോധനയ്ക്കുമായി അവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി. പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്‍ക്ക് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും കേരള ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു. 
 
മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയായി ആരോഗ്യ അധികൃതര്‍ ഒരു സമ്പര്‍ക്ക പട്ടിക തയ്യാറാക്കുകയും നിരീക്ഷണ പ്രോട്ടോക്കോളുകള്‍ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
6 year in webdunia, areas of expertise - Politics, health, astrology.... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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