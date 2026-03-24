'പൊതുയോഗങ്ങളില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കരുത്, മര്യാദ പാലിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രതികരണം': മുഖ്യമന്ത്രി

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 24 മാര്ച്ച് 2026 (19:51 IST)
തിരുവനന്തപുരം: പ്രസംഗത്തിനിടെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച വ്യക്തിയോടുള്ള മറുപടിയില് തന്റെ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി. പൊതുയോഗത്തില് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കരുതെന്നും പത്രസമ്മേളനത്തില് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പാലിക്കേണ്ട ചില മര്യാദകള് ഉണ്ടെന്നും അവ പാലിച്ചില്ലെങ്കില് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രതികരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കോന്നിയില് നടന്ന ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കണ്വെന്ഷനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കേരളത്തിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുമ്പോള് സദസ്സില് നിന്ന് ഒരാള് 'ഒരു ചോദ്യം' എന്ന് ചോദിച്ചു. പ്രസംഗിക്കുമ്പോള് തടസ്സപ്പെടുത്തിയ ആളോട് 'വീട്ടില് പോയി ചോദ്യം ചോദിക്കൂ' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ പരാമര്ശം വിവാദത്തിന് കാരണമായി.
മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സംയമനം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിമര്ശകര് ആരോപിച്ചു.
'പൊതുയോഗം ഒരു പത്രസമ്മേളനമല്ല. ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തില് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കണം. നിങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ എന്റെ പൊതുയോഗത്തില് വന്ന് ചോദ്യങ്ങള് ചോദിക്കാന് തുടങ്ങുമോ? നിങ്ങള് അങ്ങനെ ചെയ്താല്, പ്രതികരണം ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. അത് സ്വാഭാവികമല്ലേ? ഒരു പൊതുയോഗത്തിന് അതിന്റേതായ മര്യാദയുണ്ട്. പറയുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര്ക്ക് കേള്ക്കാതിരിക്കാം. അതേസമയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്ക്ക് കേള്ക്കാം. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതി. അത് തടസ്സപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കരുത്,' അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.