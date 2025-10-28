സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
കേരള ഗവണ്മെന്റ് മെഡിക്കല് കോളേജ് ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷന് (കെജിഎംസിടിഎ) നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ഇന്ന് സര്ക്കാര് മെഡിക്കല് കോളേജുകളിലെ ഡോക്ടര്മാര് ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് (ഒപി) സേവനങ്ങള് ബഹിഷ്കരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. മാസങ്ങളായി പ്രകടനങ്ങളും ആവര്ത്തിച്ചുള്ള നിവേദനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും തങ്ങളുടെ ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സര്ക്കാര് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംഘടന പറഞ്ഞു.
കെജിഎംസിടിഎയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് മെഡിക്കല് കോളേജുകളിലെ ഡോക്ടര്മാര് നിലവില് റിലേ ഒപി ബഹിഷ്കരണം നടത്തുകയാണ്. ഒക്ടോബര് 20 ന് നടന്ന അവസാന ഒപി ബഹിഷ്കരണത്തിനുശേഷവും സര്ക്കാര് ചര്ച്ചകള്ക്ക് മുന്നോട്ട് വരികയോ പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അസോസിയേഷന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബര് 28, നവംബര് 5, നവംബര് 13, നവംബര് 21, നവംബര് 29 തീയതികളില് മെഡിക്കല് കോളേജ് ഡോക്ടര്മാര് ഒപി ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഹാജരാകില്ലെന്ന് പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.
മെഡിക്കല് വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള തിയറി ക്ലാസുകളും ഈ ദിവസങ്ങളില് നിര്ത്തിവയ്ക്കും. അവശ്യ സേവനങ്ങളെയും അടിയന്തര സേവനങ്ങളെയും പ്രതിഷേധം ബാധിക്കില്ലെന്ന് കെജിഎംസിടിഎ വ്യക്തമാക്കി. 'കാഷ്വാലിറ്റി, ലേബര് റൂമുകള്, ഇന്റന്സീവ് കെയര് യൂണിറ്റുകള് എന്നിവ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ പ്രവര്ത്തിക്കും,' അസോസിയേഷന് പറഞ്ഞു. വര്ഷങ്ങളായി സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങള് നടത്തിയതിനും രേഖാമൂലമുള്ള നിവേദനങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാരില് നിന്ന് ഒരു പ്രതികരണവും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടര്ന്നാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരായതെന്ന് അസോസിയേഷന് അറിയിച്ചു. പണിമുടക്ക് ദിവസങ്ങളില് ഒപി വകുപ്പുകള് സന്ദര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന് ഞങ്ങള് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്താവനയില് പറയുന്നു.