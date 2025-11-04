സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 4 നവംബര് 2025 (18:27 IST)
റാപ്പര് വേടന് മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് ലഭിച്ചതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി സംവിധായകന് കെ പി വ്യാസന്. സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കിട്ട ഒരു പോസ്റ്റില് യുവ റാപ്പറിന് അവാര്ഡ് നല്കാന് ജൂറി അംഗങ്ങള് തിരഞ്ഞെടുത്ത മാനദണ്ഡങ്ങളെ വ്യാസന് വിമര്ശിച്ചു. സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് വേടന് പകരം നടന് ദിലീപിന്റെ കൈകളില് എത്തുന്നത് സങ്കല്പ്പിക്കുക. സാംസ്കാരിക പ്രതിഭകളുടെ സംഘം എത്രമാത്രം കോലാഹലം സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു? ദിലീപിനെ വേട്ടയാടാന് മാധ്യമങ്ങള് തുടര്ച്ചയായ ദിവസങ്ങളില് ഒരു പ്രൈം-ടൈം ചര്ച്ച നടത്തുമായിരുന്നു.
കാപട്യം മലയാളികളുടെ മുഖമുദ്രയാണ്. ക്രിയേറ്റര് അവരുടെ സിനിമകള് പരിഗണനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജൂറിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം നിയമങ്ങള് പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. അതേ കാരണത്താല് ചീഫ് ജൂറി 'കമ്മീഷന്' പ്രകാശ് രാജാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സിനിമാ സ്പെക്ട്രത്തിലെ കലാകാരന്മാര്ക്ക് നല്കുന്ന ഈ വര്ഷത്തെ അവാര്ഡുകള് ഞാന് സ്വീകരിക്കുന്നു.
'കമ്മാര സംഭവം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് ദിലീപിന് അവാര്ഡ് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ഭയന്ന് കുറച്ച് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ച കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക പ്രതിഭകളെയും സര്ക്കാരിനെയും ഞാന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.' എന്നാണ് പോസ്റ്റില് പറയുന്നത്.