Last Modified ബുധന്, 15 ഏപ്രില് 2026 (11:11 IST)
വിഷു പുലരിയില് ശബരിമലയില് ഭക്തജനപ്രവാഹം. ഭക്തജന ജനങ്ങള്ക്ക് തന്ത്രി കണ്ഠര് മഹേഷ് മോഹനര്, മേല്ശാന്തി പ്രസാദ് നമ്പൂതിരി എന്നിവര് കൈനീട്ടം നല്കി. നാലുമണിക്ക് നടതുറന്ന് അയ്യപ്പനെ കണി കാണിച്ചു. ശേഷം ഭക്തര്ക്ക് ദര്ശനം നല്കി. ഏഴുമണിവരെയായിരുന്നു വിഷുക്കണി ദര്ശനം.
വിഷു മേടമാസ പൂജകള് പൂര്ത്തിയാക്കി 18 രാത്രി 10 മണിക്ക് നട അടയ്ക്കും. അതുവരെ ദിവസവും കളഭാഭിഷേകം, പടിപൂജ എന്നിവ നടക്കും. സൂര്യന് മീനം രാശിയില് നിന്ന് മേടം രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കുന്ന ദിവസമാണ് വിഷു സംക്രാന്തി. അതിന് പിറ്റേന്നാണ് വിഷു. കര്ഷകന് വയലിലേക്കിറങ്ങാം എന്ന അറിയിപ്പുമായാണ് വിഷു വരുന്നത്. വിഷു കഴിയുമ്പോഴേക്കും വയലുകളില് കാര്ഷകന് നിലമൊരുക്കി വിത്തിടല് തുടങ്ങുന്നു.