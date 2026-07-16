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  4. Days of Magic V Sivankutty trolls UDF government in power cut kerala
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 16 July 2026 (12:25 IST)

പകൽ സൺ ഉഷാറാക്കും, രാത്രി സണ്ണി എടങ്ങേറാക്കും: പവർകട്ടിനെ ട്രോളി വി ശിവൻകുട്ടി

V Sivankutty, Power cut kerala, power crisis, Sunny Joseph
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (12:00 IST)
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കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായി സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നേരിടുന്ന പവര്‍കട്ടില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പരിഹാസവുമായി മുന്‍ വിദ്യഭ്യാസമന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാവുമായ വി ശിവന്‍കുട്ടി. ബിസ്മയത്തിന്റെ അതിതീവ്ര നാളുകള്‍ എന്ന വാക്കുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍ പകല്‍ സണ്‍ ഉഷാറാക്കും, രാത്രി സണ്ണി എടങ്ങേറാക്കുമെന്നാണ് വി ശിവന്‍കുട്ടി കുറിച്ചത്. മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് പകല്‍ ചൂടും രാത്രി പവര്‍കട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ശിവന്‍കുട്ടിയുടെ പരിഹാസം.
 
സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം എത്ര നാള്‍ തുടരേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ലെന്ന വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിന് പിനാലെയാണ് വി ശിവന്‍കുട്ടിയുടെ പരിഹാസം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണരുതെന്നും കൈമാറ്റ വ്യവസ്ഥയില്‍ വാങ്ങിയ വൈദ്യുതി തിരിച്ചുനല്‍കേണ്ടതും മണ്‍സൂണ്‍ മഴയിലെ കുറവുമാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്നാണ് സണ്ണി ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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