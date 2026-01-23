വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026
ഫേസ് ക്രീം മാറ്റിവെച്ചു; കമ്പിപ്പാര കൊണ്ട് അമ്മയുടെ വാരിയെല്ല് തകർത്ത് മകൾ

കരച്ചിൽ കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് അമ്മ സരസുവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്

രേണുക വേണു| Last Modified വെള്ളി, 23 ജനുവരി 2026 (12:27 IST)
ഫേസ് ക്രീം മാറ്റിവെച്ചതിന് കമ്പിപ്പാര ഉപയോഗിച്ച് അമ്മയുടെ വാരിയെല്ല് തകർത്ത് മകൾ. എറണാകുളം പനങ്ങാട് സ്വദേശി നിവിയ ആണ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ സരസുവിനാണ് ക്രൂര മര്‍ദമേറ്റത്.

പതിവായി ഉപയോ​ഗിക്കുന്ന ഫേസ് ക്രീം കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു നിവിയയുടെ മർദനം. താൻ എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് അമ്മ പല ആവർത്തി പറഞ്ഞെങ്കിലും നിവിയ കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല. മുഖത്തും ദേഹത്തും പരിക്കേൽപ്പിച്ച നിവിയ പിന്നീട് കമ്പിപ്പാര ഉപയോ​ഗിച്ച് അമ്മയെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. കരച്ചിൽ കേട്ട് എത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് അമ്മ സരസുവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.

പിടിയിലായ നിവിയ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. കൊലപാതകം, കഞ്ചാവ് തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നും ഗുണ്ടാ ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ നിവിയക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.


