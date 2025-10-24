മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം, ഞായറാഴ്ചയോടെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റാകാൻ സാധ്യത, ഇന്ന് 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified വെള്ളി, 24 ഒക്ടോബര് 2025 (15:17 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചയോടെ മഴ രൂക്ഷമാകാന് സാധ്യത. ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ന്യൂനമര്ദ്ദം ഞായറാഴ്ചയോടെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്ദ്ദമായും പിന്നീട് ചുഴലിക്കാറ്റായും മാറാന് സാധ്യതയുള്ളതായാണ് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇന്നും നാളെയും മഴ ശക്തി കുറയുമെങ്കിലും ഞായറാഴ്ചയോടെ സ്ഥിതി മാറിയേക്കും.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്. കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം,ആലപ്പുഴ,മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ മഴ ദുര്ബലമായേക്കും. നിലവില് കണ്ണൂര്,കാസര്കോട് ജില്ലകളില് മാത്രമാണ് നാളെ യെല്ലോ അലര്ട്ടെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.