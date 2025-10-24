വെള്ളി, 24 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത

മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ മാറ്റം, ഞായറാഴ്ചയോടെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റാകാൻ സാധ്യത, ഇന്ന് 2 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

Kerala Weather
Kerala Weather Updates
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 24 ഒക്‌ടോബര്‍ 2025 (15:17 IST)
സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ചയോടെ മഴ രൂക്ഷമാകാന്‍ സാധ്യത. ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടലില്‍ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ ന്യൂനമര്‍ദ്ദം ഞായറാഴ്ചയോടെ അതിതീവ്ര ന്യൂനമര്‍ദ്ദമായും പിന്നീട് ചുഴലിക്കാറ്റായും മാറാന്‍ സാധ്യതയുള്ളതായാണ് കാലാവസ്ഥാ വിഭാഗം പ്രവചിക്കുന്നത്. ഇന്നും നാളെയും മഴ ശക്തി കുറയുമെങ്കിലും ഞായറാഴ്ചയോടെ സ്ഥിതി മാറിയേക്കും.


സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 2 ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ടാണ്. കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം,ആലപ്പുഴ,മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ മഴ ദുര്‍ബലമായേക്കും. നിലവില്‍ കണ്ണൂര്‍,കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ മാത്രമാണ് നാളെ യെല്ലോ അലര്‍ട്ടെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :